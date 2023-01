Les Wizards ont gagné à San Antonio pour la première fois depuis… 1999

Les San Antonio Spurs ont squatté les sommets pendant quasiment 20 ans à partir de 1999, année de leur premier sacre NBA. Les Washington Wizards ont souvent déçu sur la même période. Du coup, les affrontements entre les deux équipes tournaient le plus souvent à l'avantage des Texans. Encore plus quand ces derniers jouaient à domicile. En effet, avant d'enfin battre les éperons la nuit dernière, les Wizards n'avaient plus gagné sur le terrain des Spurs depuis le 11 décembre 1999. Soit 22 défaites de suite !

Ils se sont finalement imposés lundi soir sous l'impulsion de Deni Avdija, Bradley Beal et Kristaps Porzingis. Ces derniers ont marché sur les traces de Mitch Richmond, Rod Strickland et Juwan Howard, trio de stars qui portaient la tunique des Wizards lors du dernier succès à San Antonio en 1999.

