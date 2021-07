Whoa… Jericho Sims se cogne la tête au cercle en dunkant

S’il n’est pas le plus gros des potentiels NBA, Jericho Sims peut monter haut. Très haut.

Et pas uniquement grâce à ses 2,08 m, qui aident certes bien. Le pivot de Texas a une détente impressionnante. Vraiment impressionnante. Au NBA Draft combine de cette année, il a ainsi enregistré le second saut le plus haut de l’histoire de l’événement... avant de se faire passer devant le lendemain par Keon Johnson.

Quoi qu’il en soit, sa détente a été mesurée à 44,5 inches, soit plus d’1,13m.

Du coup, sa tête se retrouve régulièrement au-dessus du cercle quand il monte au dunk. Ce qui peut s’avérer dangereux. Hier, Jericho Sims participait au Klutch Sports Pro Day, un événement pour mettre en avant les jeunes talents de l’agence. Et il n’est pas passé loin de se faire mal :

En tout cas, alors qu’il était entré dans la Draft avec peu de chances d’être pris, il se murmure que sa prestation au Combine a été plus que convaincante. Impressionnant physiquement (plus de 2,20 m d’envergure), mobile en défense, doté d’une grosse capacité à prendre du rebond, il était en revanche pénalisé par un jeu offensif limité. Mais il fait partie des joueurs dont la cote a le plus monté. Il a notamment impressionné le pape du scouting :

Texas' Jericho Sims put on an absolute show for NBA teams at the NBA Combine today, dunking everything in sight. No question he helped himself with how aggressive he came out and the explosiveness and power he displayed. pic.twitter.com/quJziprxh6

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 23, 2021