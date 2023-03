Will Barton rejoint des Raptors en pleine bourre

Will Barton faisait partie de ses vétérans libres susceptibles de renforcer la rotation d’un candidat au titre ou aux playoffs. Il s’est engagé avec les Toronto Raptors, une équipe actuellement à la lutte pour le play-in à l’Est. Un renfort de plus pour la franchise canadienne après l’arrivée de Jakob Poeltl via un transfert à la deadline. Les dirigeants, le staff et les joueurs sont déterminés à atteindre le top-8 de leur Conférence pour la 9e fois en 10 saisons.

Le vétéran de 32 ans va pouvoir aider les Raptors à la marge. Il ne fera peut-être pas une très grande différence mais ça reste un ailier expérimenté capable de prendre feu certains soirs. Il tournait à plus de 7 points par match et 38% de réussite derrière l’arc avec les Washington Wizards avant de négocier son buyout.

Son adresse extérieure sera son premier atout. Son temps de jeu sera aussi sans doute grandement lié à ses performances au scoring. Il n’a joué que 4 minutes pour ses débuts avec sa nouvelle équipe contre les Chicago Bulls la nuit dernière. Toronto l’a emporté 104 à 98, décrochant ainsi sa huitième victoire en dix matches. Les Raptors sont remontés à la neuvième place après avoir connu des moments délicats. Ils sont bien partis pour finir la saison en trombe.

Will Barton, libéré par les Wizards et opportunité sur le marché