Will Barton, libéré par les Wizards et opportunité sur le marché

Comme tous les ans après la deadline, le marché des joueurs libres va animer la NBA. Sans surprise, Will Barton va ainsi devenir disponible. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'ailier a trouvé un accord avec les Washington Wizards pour un buy-out.

Dans la dernière année de son contrat à 14,375 millions de dollars, l'ex-joueur des Denver Nuggets avait complètement disparu de la rotation de la franchise de DC. Et avec son profil à 32 ans, il semblait certain qu'il allait mettre les voiles après un départ avorté lors de la clôture du marché des trades.

Washington Wizards guard Will Barton has completed a contract buyout ahead of the March 1 deadline to become eligible to join a playoff roster on a new team, sources tell ESPN. Barton will become a free agent once he clears waivers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023