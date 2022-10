Wilt Chamberlain n'a pas eu la même réussite collective que son ami et rival Bill Russell, la légende des Boston Celtics, mais il a au moins autant marqué les esprits. Si malheureusement il existe trop peu de vidéos pour vraiment mettre en lumière ses exploits athlétiques, il reste heureusement les récits de ses anciens coéquipiers ou adversaires.

Billy Cunningham, qui a joué avec Wilt Chamberlain à Philadelphie dans les années 60, considère notamment que l'action la plus folle qu'il a pu voir durant sa carrière met justement en scène "The Stilt", face à Gus Johnson, star des Baltimore Bullets, dont Abe Pollin, l'ancien patron de la franchise disait qu'il était "le Julius Erving de son époque". Pas un basketteur du dimanche, donc...

Quand Bill Russell demandait un dollar de plus pour emmerder Wilt Chamberlain

"C'était l'un des derniers matches de la saison 1966-1967. On affrontait Baltimore et on visait le meilleur bilan de l'histoire de la NBA. Un peu plus tôt dans le match, Gus Johnson avait réussi à dunker par-dessus Wilt Chamberlain. Il faut savoir que Gus était un joueur costaud. Je pesais 100 kg, mais Gus pouvait m'éjecter hors du terrain avec une seule main.

C'était un spécimen physique, tout en muscles. Il adorait dunker et était excitant à voir jouer. Quand il a dunké par-dessus Wilt, il y a été fort et il était clair que Wilt n'avait pas du tout aimé ça. Un peu plus tard, Gus Johnson s'est retrouvé en contre-attaque avec Wilt Chamberlain comme seul obstacle entre le panier et lui. Il était parti pour dunker à nouveau sur Wilt.

Il a saisi le ballon d'une main et a décollé, avec un angle parfait pour dunker. Wilt s'est alors élevé et a attrapé le ballon proprement à une seule main ! Puis il a mis le ballon contre Gus et l'a poussé vers le sol. Ils ont dû l'évacuer. Gus Johnson est devenu le premier jouer de l'histoire de la NBA à se faire déboîter l'épaule après s'être fait contrer", raconte Cunningham dans le livre 'Tall Tales', de Terry Pluto.