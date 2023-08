En WNBA, des fans exclus pour avoir hué une joueuse blessée

Plusieurs supporters du Minnesota Lynx ont été exclus, ce mardi, lors d’un match de WNBA face aux Dallas Wings. Alors qu’elle était au sol après s’être blessée à la cheville, la joueuse des Wings Satou Sabally a été la cible de huées de la part des fans adverses. Un comportement jugé inacceptable dans de telles circonstances.

« Il y a une fanbase dégoûtante à Minneapolis. La joie malsaine de voir quelqu’un se blesser ne peut pas faire partie de la culture de la WNBA. [J’ai entendu] des mots terribles venant du bord du terrain pendant tout le match », a raconté la joueuse sur Twitter, après la rencontre.

Here's the two principle incidents where fans were ejected behind the Lynx bench pic.twitter.com/sNENN8NOlB

