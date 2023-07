Le YouTubeur JiDion, suivi par 7,55 millions de personnes pour ses pranks, a été banni de tous les évènements de la NBA après l’une de ses vidéos. Un tir pris pendant un match de WNBA, puis une sieste au bord du terrain ont conduit la ligue à le sanctionner.

Le 19 juillet, le créateur de contenu a publié une vidéo intitulée « Don’t Sleep On the WNBA! ». Le principe de sa « blague » est simple : simuler une sieste pendant une rencontre. Mais lors de sa première tentative, devant une confrontation entre le Minnesota Lynx et les Dallas Wings, il parvient à mettre la main sur un ballon. Au lieu de le rendre à l’arbitre, JiDion préfère tenter un tir. Celui-ci se conclut par un vilain air ball, et l'infraction lui vaut aussitôt d’être expulsé de la salle.

« Nous allons vous envoyer chez vous ce soir », le prévient alors le chef de la sécurité. « Vous pourriez être banni par l’équipe. Vous n’auriez pas dû tirer pendant le match. »

Il assiste ensuite à un match entre le Seattle Storm et l’Atlanta Dream, afin de filmer sa sieste. Il débarque au premier rang avec un plaid, un bonnet de nuit et un pyjama, puis s’allonge. La scène est longue et, malgré les avertissements d’un membre du personnel, JiDion s’entête à continuer son prank. Il est logiquement escorté en dehors de la salle, et c’est la goutte de trop. La NBA, qui supervise également la ligue féminine, décide de le bannir de l’intégralité de ses évènements.

Dans le passé, le YouTubeur a déjà été banni d’autres compétitions sportives telles que l’US Open, où il s’était fait couper les cheveux au bord du terrain. Il avait fait la même chose lors d’un match de NBA, ce que la ligue avait alors accueilli avec humour. Cette fois-ci, ce n’est pas passé, l’irrespect à but humoristique reste de l’irrespect.

