21-0 et pas de temps mort, les Wolves ont craqué et leur coach encore plus

Le métier de head coach en NBA est suffisamment dur et exposé aux critiques pour ne pas donner le bâton pour se faire battre. Après la défaite des Wolves à domicile dans le game 3 contre les Memphis Grizzlies, Chris Finch est dans l'oeil du cyclone. Ce n'est évidemment pas lui qui est sur le terrain. Mais sa passivité dans un match dans lequel son équipe a compté jusqu'à 26 points d'avance a autant déconcerté les fans des Wolves que les observateurs neutres.

Toutes les équipes connaissent des runs négatifs dans un match, que ce soit en saison régulière ou en playoffs. Pour stopper l'hémorragie, les coaches ont recours à des temps morts pour casser la dynamique de l'adversaire et remobiliser leurs troupes. L'ampleur des dégâts nécessaire pour utiliser un temps mort dépend bien sûr de chaque coach, certains souhaitant que leurs joueurs trouvent par eux-mêmes des solutions tant que c'est possible quitte à prendre un éclat, d'autres préférant casser la spirale très rapidement. Chris Finch a poussé le concept de la patience un peu trop loin.

Le successeur de Ryan Saunders a fait du très bon travail cette saison, il faut le reconnaître. Impossible de le défendre toutefois en le voyant ne prendre aucun temps mort sur le run de 21-0 (puis 24-2) subi par ses joueurs à cheval entre la dernière minute du 3e quart-temps et une faute de Naz Reid à... 6:44 de la fin du match. Finch a attendu que Memphis vire en tête pour rassembler ses joueurs et leur offrir du répit et des solutions. Ces solutions, ils ne les trouveront d'ailleurs jamais, puisque les Grizzlies ont maîtrisé le money time pour l'emporter avec 9 points d'avance, ce qui paraît fou lorsque l'on a suivi l'entièreté de la partie et la dynamique qui semblait s'être installée.

Charles Barkley, présent en plateau pour analyser le match sur TNT, était outré de ce qu'il a vu.

"Je ne crois pas que les gamins stupides soient stupides. Ils ont juste des parents stupides. Là, les Wolves sont stupides parce que leurs coaches sont stupides. A 21-0, même mon petit-fils qui vient de naître aurait pris un temps mort. C'est l'une des équipes avec le plus de talent, mais ils sont bêtes comme leurs pieds. Quand ils doivent réfléchir, ils n'en sont pas capables. Je suis frustré par cette équipe parce que s'il y a bien une chose que je ne peux pas supporter, c'est l'imbécilité sur le terrain. Tu peux perdre un match, mais pas comme ça. On ne peut même pas dire qu'ils aient 'choké', parce qu'ils ont perdu de 10 points. C'était juste embarrassant pour le basket".

Ouch...

