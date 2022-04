A cause de la situation sanitaire mondiale, le Nike Hoop Summit n'a pas pu se tenir depuis 2019. Le rendez-vous de certains des plus gros prospects américains et mondiaux, où des jeunes joueurs ont pu étaler leur talent avant d'arriver en NCAA et en NBA, est de retour cette année à Portland. Et comme souvent, il y aura du représentant français !

Depuis 2018 et la paire Jaylen Hoard-Bathiste Tchouaffé, on n'avait plus vu de joueurs tricolores au Hoop Summit. Le plaisir sera double en 2022, puisque le 8 avril ce sont deux de nos compatriotes qui seront en action avec la Team World : Yohan Traoré, l'intérieur de 19 ans qui vient de s'engager avec la fac d'Auburn (après avoir cassé son accord avec LSU) pour la saison prochaine, et Sidy Cissoko, l'arrière de la formation espagnole d'Iraurgi, 18 ans.

Chez les Américains, on surveillera les futurs joueurs de Duke Dereck Lively, Dariq Whitehead et Kyle Filipowski, ou encore Amari Bailey, le coéquipier de Bronny James qui s'est engagé avec UCLA.

2022 Nike Hoop Summit World Team Roster 🌎🏀 pic.twitter.com/ThXJKnDKl6 — Nike Hoop Summit (@nikehoopsummit) April 4, 2022

Yohan Traoré en action

Auburn has landed the commitment of 5 ⭐️ C Yohan Traore‼️ @traore_yohan This is the third straight year @AuburnMBB has landed a 5 ⭐️ recruit. Traore joins Jabari Smith (2021) and Sharife Cooper (2020). 🦅 @PangosAACamp pic.twitter.com/LtlOIL3ftz — BallerTV (@BallerTV) April 2, 2022

Des images de Sidy Cissoko

6'6 French guard Sidy Cissoko didn't put up eye-popping numbers at the FIBA Europe U18s, but still showed impressive long-term upside with his physical tools and two-way versatility, looking like one of the top prospects in the 2004 generation. He's developing in Spain w/Baskonia pic.twitter.com/ibmcWY2A27 — Jonathan Givony (@DraftExpress) September 11, 2021

