Yuta Watanabe rejoint les Nets pour la saison prochaine

Maintenant que Kevin Durant et Kyrie Irving sont sûrs de rester quelques mois de plus, les Brooklyn Nets peuvent se montrer ambitieux pour la saison prochaine. Leur effectif reste l'un des plus talentueux et des plus intrigants à l'Est. Encore faut-il entourer du mieux possible les stars new-yorkaises. Sean Marks, le GM, continue d'y travailler. Après avoir récupéré notamment Royce O'Neale et TJ Warren, le dirigeant s'apprête à signer Markieff Morris.

Markieff Morris vers Brooklyn pour muscler la raquette ?

En attendant, les Nets ont encore signé un autre joueur. Yuta Watanabe va débarquer dans la grosse pomme.

The Nets say team has signed free agent Yuta Watanabe. The Japanese forward has played four seasons for Toronto and Memphis. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2022

Shams Charania ne précise pas les modalités du contrat mais, à ce stade de l'intersaison, il est possible qu'il s'agisse surtout d'un deal non garanti qui fait office d'invitation au camp d'entraînement. Le Japonais devra sans doute gagner sa place pendant la pré-saison. Même s'il n'a pas aligné des statistiques marquantes lors de ses passages aux Toronto Raptors et aux Memphis Grizzlies (4,3 points la saison dernière), Yuta Watanabe s'était distingué. Son arrivée donne un peu plus de profondeur à cette équipe de Brooklyn.