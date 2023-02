Au-delà de Victor Wembanyama, le basket français a de beaux jours devant lui. De nombreux autres jeunes prometteurs se font remarquer, à commencer par son coéquipier aux Metropolitans 92, Bilal Coulibaly. Trois joueurs issus de l’Hexagone se sont ainsi frayé un chemin dans les hauteurs de la Mock Draft NBA 2024 d’ESPN.

En troisième position, on retrouve d’abord Zaccharie Risacher. L’ailier de l’Asvel, à seulement 17 ans, choque clairement son monde par son talent et sa précocité. Il est par ailleurs le joueur non américain le mieux classé dans les prédictions de Jonathan Givony.

Plus grand potentiel de la génération 2005, Risacher est un prospect particulièrement attendu. Dispose d’un profil technique intrigant. L’expert du média américain a notamment salué sa mécanique de tir et son footwoork, entre autres qualités. Joueur complet, intéressant des deux côtés du terrain, il ne lui manque finalement que le physique. Du haut de ses 2,05m, l’ailier filiforme doit encore se renforcer musculairement.

The draft's top international prospect is 6'9 French wing Zaccharie Risacher, who brings dynamic shot-making ability, long strides attacking the rim, the ability to pass in a variety of ways and outstanding defensive instincts. Full ESPN 2024 mock draft: https://t.co/Cw5AcgxiKy pic.twitter.com/HgECP5Aed5 — Jonathan Givony (@DraftExpress) February 22, 2023

Il ne faut pas beaucoup descendre pour trouver Bilal Coulibaly, huitième sur la liste. L’arrière de 2,0m, qui gagne en justesse dans son jeu depuis le début de la saison, profite parfaitement de la lumière attirée par Wembanyama à Boulogne-Levallois. Défenseur polyvalent, avec un shoot extérieur en progrès, le Français s’impose également l’un des grands noms de cette cuvée.

Pour le moment, Coulibaly est encore à un stade précoce de son développement. Cela se ressent notamment sur son physique. Vincent Collet et les Metropolitans le responsabilisent cependant de plus en plus et il se montre capable d’impacter le jeu au niveau professionnel. D’après ESPN, le prospect hésiterait même à se présenter à la draft 2023.

De l’autre côté de l’Atlantique, Alexandre Sarr a également réussi à s’imposer très haut dans les projections du média américain. L’ailier fort de l’Overtime Elite figure actuellement en 17e position du classement. Ce dernier brille notamment pour ses qualités physiques, principalement son combo taille/mobilité. Du haut de ses 2,13m, le frère d’Olivier Sarr — en two-way contract au Thunder — dispose d’un profil moderne, qui semble parfaitement adapté à la NBA.

