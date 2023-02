Bronny James dans le top 10 de la Mock Draft 2024 d’ESPN

Il est encore trop tôt pour tirer de véritables conclusions sur la classe de draft 2024. Mais en matière de scouting, Jonathan Givony fait autorité. Même quand ses observations sont aussi précoces. Et dans sa dernière Mock Draft, l’expert d’ESPN a classé Bronny James en 10e position.

Cette place est beaucoup plus haute qu’attendu pour le fils de LeBron James. Il faut dire que son père fait campagne pour lui depuis déjà longtemps. Souvent en vantant ses mérites sur le terrain, parfois en rappelant son rêve de jouer avec lui, éventuellement en assurant qu’il pourra aller dans la fac de son choix. Le "King" essaye constamment de faire monter la cote de son petit prince.

Éligible à la draft 2024, la sélection de Bronny James est presque garantie désormais. Au-delà de son lien avec l'un des plus grands joueurs de l'Histoire, le combo-guard apparaît comme un joueur complet et athlétique. Il pourrait bien se faire une place en NBA par son talent et non seulement par son nom de famille.

Bronny James is now a projected top-10 pick thanks to the significant jump he's made at Sierra Canyon, developing into arguably the best perimeter defender in his class while making strides with his shooting and playmaking . Full 2024 mock draft on ESPN: https://t.co/Cw5AcgxiKy pic.twitter.com/4DNo1TOtDx

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 22, 2023