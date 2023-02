LeBron James et les « 23 matches les plus importants dans ma carrière »

LeBron James est venu aux Los Angeles Lakers pour ramener la franchise historique sur le devant de la scène et il y est déjà parvenu en remportant le titre dans la bulle en 2020. D’une certaine manière, la mission est remplie. Mais les performances des Angelenos depuis le sacre font quand même tâche et ternissent la fin de carrière du King, au moins sur le plan collectif. Sortis au premier tour en 2021, ils ont manqué les playoffs en 2022. Ne pas finir dans le top-8 pour la troisième fois en cinq saisons (en comptant 2019) serait évidemment un échec marquant pour l’aspirant au G.O.A.T.

« Ce sont 23 des matches les plus importants dans ma carrière. C’est ma mentalité et j’espère que les gars auront la même à la reprise », confie le joueur de 38 ans. « Je veux faire un push pour les playoffs. Je ne peux pas m’imaginer rater les playoffs deux années de suite. Ça ne fait pas partie de mon ADN. »

Les Lakers ont encore de vraies chances de se hisser au moins dans le top-10 de la Conférence Ouest et éventuellement de valider leur place via le play-in, comme ce fut le cas en 2021. Ils sont treizièmes, certes, mais à seulement « deux matches » du Oklahoma City Thunder, dixième, et moins de quatre des Dallas Mavericks, sixièmes. Une fin de saison réussie, avec un enchaînement de victoires, peut leur permettre de rêver d’une qualification.

Les Lakers inspirent enfin la sérénité avec leur nouveau cinq majeur

C’est pourquoi Rob Pelinka a bouleversé le roster dans les grandes largeurs à l’approche de la deadline. D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt ou encore Mo Bamba ont débarqué à Los Angeles. L’équipe hollywoodienne a gagné 2 des 3 matches disputés avec ses recrues. Le groupe ne va pas avoir beaucoup de temps pour vraiment créer des automatismes mais l’ensemble paraît beaucoup plus cohérent. Maintenant, le nerf de la guerre, ça reste la santé.

« J’espère que je vais réussir à rester en bonne santé pour jouer ces 23 matches », poursuit LeBron James, absent à 14 reprises cette saison. « C’est le plus important pour moi. »

Victime d’une légère contusion, le capitaine d’équipe du All-Star Game s’est ménagé en ne jouant qu’une mi-temps dimanche soir. Il est évident qu’il a la tête ailleurs. Il est concentré sur cette fin de saison. Si Anthony Davis et lui ne se blessent pas, les Lakers auront des raisons d’y croire. Au complet, l’effectif a tout de même de l’allure.

Les 23 matches les plus importants de LeBron James

Vs Warriors : un match contre un concurrent direct (les champions en titre sont neuvièmes), sans doute privé de Stephen Curry. Presque déjà un choc couperet.

@ Mavericks : Premier choc d’un road trip de trois rencontres très délicates. Les Lakers ne se qualifieront pas pour les playoffs cette semaine là mais ils peuvent déjà sortir de la course en ne gagnant pas au moins deux matches sur trois.

@ Grizzlies

@ Thunder

Vs Timberwolves : Retour à la maison pour cinq matches de suite, tous contre des équipes qui visent aussi les playoffs.

Vs Warriors

Vs Grizzlies

Vs Raptors

Vs Knicks

@ Pelicans : Un choc qui peut valoir très cher selon le classement des deux équipes à ce moment-là.

@ Rockets : Défaite interdite contre un adversaire faible.

Vs Mavericks : Une nouvelle série de cinq matches de suite à domicile.

Vs Magic

Vs Suns

Vs Thunder

Vs Bulls

@ Bulls : Le début d’un road trip abordable mais toujours plein de pièges.

@ Timberwolves

@ Rockets

@ Jazz

@ Clippers

Vs Suns : L.A. finit avec deux rencontres à domicile. Il est possible que ces deux matches soient décisifs puisque le classement ne sera peut-être (sans doute) pas encore établi à ce moment-là.

Vs Jazz