Zach Collins, retour réussi après presque deux ans d’absence

Zach Collins est à nouveau pleinement un joueur de basket. Voilà plus d’un an et demi que le jeune intérieur vit sa passion de loin, en salle de rééducation après une blessure persistante à la cheville. Mais pour une fois, il n’était pas en tenue de ville lors du duel entre les San Antonio Spurs et les Houston Rockets.

Le joueur de 24 en profitait même pour jouer son premier match depuis août 2020… et son premier également sous les couleurs des Spurs. La dernière fois qu’il avait foulé un parquet, c’était dans la bulle, à Disney, avec la tunique des Blazers.

Malgré ce long moment d’absence, Zach Collins s’est plutôt illustré. Il a compilé 10 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en seulement 13 minutes. Plutôt très encourageant. De quoi rassurer les Spurs, qui lui ont offert 22 millions sur 3 ans.

