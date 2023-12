Absence prolongée pour Zach LaVine, Chicago va mieux

Zach LaVine n’est pas là et les Chicago Bulls gagnent des matches. Simple coïncidence ou lien de cause à effet ? La franchise de l’Illinois a décroché une troisième victoire consécutive en battant les Charlotte Hornets (111-100) la nuit dernière. Le tout en l’absence donc de LaVine, dont la blessure au pied devrait le tenir éloigné des parquets encore trois à quatre semaines. Simple coïncidence ou lien de cause à effet ?

Des insiders se sont demandés si ce forfait n’était pas « politique » mais ça semble tout de même peu probable. En revanche, il est vrai que l’arrière All-Star paraît un peu désengagé à Chicago et son nom circule avec insistance dans le flot des rumeurs. Pour ce qui est de son équipe, son absence a poussé les Bulls à redistribuer les tickets shoot.

« L’absence de Zach donne plus d’opportunités aux autres », avoue Coby White, auteur de 19 points mercredi soir. « Mais on ne peut pas remplacer Zach LaVine. On essaye juste de combler collectivement ce qu’il apporte normalement sur le terrain. »

Et c’est ça qui fait toute la différence pour Chicago. Nikola Vucevic touche plus de ballons par exemple. Le pivot a inscrit 20 points hier. Les taureaux relèvent un peu la tête et ils pourraient vite se retrouver relancés dans la course aux playoffs, ou au moins au play-in, s’ils poursuivent sur leur lancée.

