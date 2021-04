La série sensationnelle de Zach LaVine contre Atlanta : 25 à la suite !

Mais quelle machine. Quelle machine à scorer. Talent brut, énorme athlète mais basketteur limité en matière de fondamentaux au début de sa carrière, Zach LaVine est devenu un attaquant exceptionnel. Terriblement efficace tant il maîtrise ses mouvements. Et hier soir, l’arrière All-Star a encore eu une occasion de montrer l’étendue de son talent en prenant totalement le contrôle des Chicago Bulls (mais pas du match…) en première mi-temps.

🚨 Zach Lavine scores 39 FIRST-HALF POINTS.. including 25 STRAIGHT for the @chicagobulls in the 2Q! 🚨

Catch the 2nd half: https://t.co/TSNteoSTTr pic.twitter.com/GWnPKasCYQ

— NBA (@NBA) April 10, 2021