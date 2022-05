Zach LaVine, les Bulls doivent-ils vraiment se faire du souci ?

Agent libre cet été, l'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine va incarner l'un des joueurs les plus courtisés sur le marché.

Depuis la fin de la saison, Zach LaVine n'a absolument rien fait pour rassurer les Chicago Bulls. Agent libre cet été, l'arrière a d'abord annoncé qu'il comptait "profiter à fond" de cette expérience avec son agent. Un certain Rich Paul.

Et après la sortie de LaVar Ball l'annonçant aux Los Angeles Lakers, le talent de 27 ans n'a pas calmé cette folle rumeur. Sa seule réaction ? "J'ai toujours été un grand fan des Lakers." Une situation inquiétante pour les Bulls ? Pas vraiment...

Selon les informations du journaliste de NBC Sports K.C. Johnson, les dirigeants de Chicago restent extrêmement confiants sur ce dossier. Pourquoi ? Grâce à l'argent ! Les Bulls peuvent actuellement lui offrir un contrat estimé à 212 millions de dollars sur 5 ans.

Les autres équipes ? Seulement 157 millions de dollars sur 4 ans. Un avantage important qui permet à la franchise de l'Illinois de rester sereine. Surtout que la direction de Chicago a déjà validé la décision de lui offrir ce deal max.

Par contre, le risque de voir Zach LaVine partir n'est pas inexistant. Car comme l'ancien des Minnesota Timberwolves, il compte bel et bien discuter avec ses autres prétendants. Et certaines écuries auraient prévu des discours très agressifs. Un feuilleton à suivre concernant l'un des joueurs les plus courtisés sur le marché.

