Zach LaVine, les Bulls obligés de faire un effort pour le trader ?

On le répète depuis plusieurs semaines : le marché est actuellement très limité pour Zach LaVine. Ces derniers mois, les Chicago Bulls ont ouvert la porte à un départ de l'arrière via un trade. Rapidement, les noms de trois équipes ont circulé : le Miami Heat, les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Lakers.

Mais au fil des semaines, les options ont, peu à peu, disparu. Le Heat et les Sixers ont vite écarté la piste. Et même dans le dur, les Lakers se montrent réticents à l'idée de passer à l'offensive. Notamment en raison du contrat XXL de l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves.

En l'état, un trade ne semble donc pas imminent. De retour de blessure, LaVine a d'ailleurs réintégré la rotation des Bulls, toujours sur une dynamique plus positive. Pour lui trouver une porte de sortie, Chicago risque de devoir réaliser des efforts.

En effet, selon les informations du journaliste du LA Times Dan Woike, les Bulls, face à un marché très réduit, risquent de devoir associer l'All-Star à un autre atout pour boucler un deal. Un compromis pour pousser ses prétendants à relativiser son bail à 180 millions de dollars jusqu'en 2027.

Suffisant pour faire bouger la situation avant la deadline le 8 février ?

