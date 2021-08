Ce « fun fact » complètement absurde sur Zach LaVine va vous bluffer

Zach LaVine découvre enfin la gagne. Membre essentiel de Team USA, le voilà qualifié pour la finale des Jeux Olympiques avec la perspective d’enrichir enfin son palmarès. Le plus fou, c’est qu’il n’y est vraiment pas habitué. Comme en témoigne cette statistique insolite et inutile mais très drôle et assez what-the-fuck-est : l’arrière All-Star n’a jamais enchaîné quatre victoires depuis son arrivée en NBA.

En fait, la série de succès actuelle de la sélection américaine – quatre à la suite – est sa plus longue… depuis sa sortie d’UCLA en 2014. Voilà ce qui arrive quand un jeune joueur tombe aux Minnesota Timberwolves pour y débuter sa carrière avant d’être transféré aux Chicago Bulls.

Mais ça reste tout de même fou. Le pire, c’est que les taureaux avaient effectivement aligné quatre victoires consécutives en 2017… sauf que Zach LaVine n’y avait pas participé. Bon, avec l’équipe qu’est en train de mettre en place Arturas Karnisovas dans l’Illinois, cela pourrait bientôt changer. Les Bulls ont recruté Lonzo Ball, DeMar DeRozan et Alex Caruso pour entourer LaVine et Nikola Vucevic.

