Zach LaVine, son camp ferme toujours la porte aux Knicks…

L'entourage de l'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine ne veut pas entendre parler d'un trade aux New York Knicks.

Zach LaVine va-t-il quitter les Chicago Bulls ? Sous contrat jusqu'en 2026 (player option en 2027), l'arrière semble potentiellement sur le départ via un trade. Avec des intérêts déjà confirmés des Philadelphia Sixers, des Los Angeles Lakers et du Miami Heat.

Et quid des New York Knicks ? Par le passé, la franchise new-yorkaise a déjà été mentionnée pour accueillir l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves. Et NY a clairement les atouts pour monter un package intéressant.

Mais selon les informations du journaliste du New York Post Stefan Bondy, le camp LaVine continue de diffuser le même message : le joueur n'a pas envie de rejoindre les Knicks. Une position qui peut surprendre car New York reste un marché très attractif.

Cependant, sur ce dossier, le problème se nomme en réalité Rich Paul. Entre l'agent du joueur de 28 ans et les Knicks, il existe actuellement une vraie lutte d'influence. Depuis son arrivée à la tête de New York, l'ex-agent de CAA Leon Rose a pris l'habitude de donner une priorité aux clients de son ancienne agence.

Sans surprise, Paul ne digère pas et ne souhaite pas permettre aux Knicks de récupérer l'un de ses talents. Reste à savoir s'il s'agit réellement d'une "punition" pour New York avec Zach LaVine...

