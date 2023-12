Zach LaVine, son discours fort sur son investissement à Chicago

Zach LaVine et les Chicago Bulls, le clap de fin semble se rapprocher. Malgré un contrat jusqu'en 2026 (player option en 2027), l'arrière fait l'objet de nombreuses rumeurs. Depuis plusieurs semaines, il se dit que les deux parties envisagent un trade.

Mais pour le moment, la situation de l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves n'a pas évolué. La faute notamment à un marché très limité pour lui. En attendant, malgré l'agitation autour de lui, LaVine a réaffirmé son investissement total aux Bulls.

"Si je suis toujours dans l'équipe et très engagé ? Oui. J'ai un maillot des Bulls sur les épaules. Je suis totalement investi ici. Aussi longtemps que je serai ici, je vais soutenir et aimer Chicago et jouer de tout mon cœur pour ces gars (ses coéquipiers, ndlr). Cela ne changera jamais.

Mon camp ne se trouve pas à l'origine des rumeurs. Je suis engagé avec les Bulls lorsque j'ai signé mon contrat de 5 ans. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, je me suis engagé envers les Bulls. J'ai toujours fait preuve de professionnalisme et de constance dans le jeu, et c'est ce que je continuerai à faire", a assuré Zach LaVine devant les médias.

Un discours de façade pour calmer les débats ou une sortie sincère ? En tout cas, le futur de Zach LaVine devrait s'écrire loin des Bulls. Et certainement avant la deadline de février...

