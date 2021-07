Zach LaVine n'est pas encore forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Sa participation est néanmoins compromise. Team USA a annoncé que l'arrière des Chicago Bulls n'avait pas pris l'avion avec ses 11 camarades sélectionnés pour l'événement avec la délégation américaine. LaVine est entré dans le fameux protocole Covid-19, qui concerne les cas contacts et les contaminés potentiels.

Alors que Gregg Popovich et son groupe se sont envolés pour le Japon ce lundi, Zach LaVine est resté à quai en attendant que sa situation se décante. On espère évidemment pour lui qu'il connaîtra le même sort que Jerami Grant, éloigné temporairement de l'équipe par précaution, puis réintégré une fois les doutes sur sa santé levés. D'autres, comme Bradley Beal, ou la joueuse WNBA de 3x3 Katie Lou Samuelson, n'ont pas eu cette chance. Les deux athlètes US ont dû renoncer et être remplacés.

Team USA garde l'espoir que Zach LaVine, 13 points contre l'Espagne dimanche dernier, puisse rejoindre ses camarades sous peu. Le temps presse néanmoins, puisque le premier match de Team USA dans le groupe A contre l'équipe de France aura lieu ce dimanche.

