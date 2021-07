Team USA finit bien contre l’Espagne et attend les Bleus

Deux victoires, deux défaites et un match annulé à cause du Covid. Le bilan de Team USA en préparation des Jeux Olympiques n'est pas celui auquel s'attendait forcément Gregg Popovich. Toujours est-il que les Américains ont fini sur une bonne note. Ils ont dominé l'Espagne (83-76) dimanche, une semaine avant leur premier match du tournoi.

L'affiche entre les deux premières équipes du classement FIBA a permis à quelques joueurs de montrer qu'ils étaient bien en jambes. Damian Lillard (19 points, 6 passes, 4 interceptions et 2 contres, a été le moteur de l'équipe deux joueurs après ses déclarations très attendues sur son avenir. L'autre joueur en vue ne devait pas être plus qu'un sparring-partner à la base. Keldon Johnson, protégé de Pop à San Antonio, a été excellent en sortie de banc : 15 points, 3 rebonds et 2 interceptions en 17 minutes et à 7/9.

Keldon Johnson, une ascension inattendue au sein de Team USA

Rubio en jambes

Côté espagnol, on a surtout vu Ricky Rubio. Le meneur espagnol a tenu à rappeler qu'il est quand même le MVP du dernier Mondial remporté par son pays. Le joueur des Minnesota Timberwolves a fini meilleur marqueur de cette partie avec 23 points (10/10 sur la ligne). Les frères Gasol ont tous les deux joué, au même titre que le probable futur drafté au 1er tour en NBA à la fin du mois, Usman Garuba.

On notera que Jerami Grant, éloigné du groupe pendant quelques jours, a quitté le protocole Covid et était bien présent sur le parquet. Les doutes à son sujet en tant que cas contact ont été levés. Une chance que Bradley Beal n'a pas eue.

Dimanche prochain, Team USA devra montrer son vrai visage. Leur campagne pour l'or débutera face à l'équipe de France dans le choc du Groupe A. Les Bleus ont eux perdu leurs trois matches de préparation, dont le dernier en date face au Japon.

Boxscore

Les highlights de Team USA vs Espagne

Team USA apaise le vent de panique, l'Argentine n'a pas fait le poids