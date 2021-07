L'équipe de France a été malmenée et battue par le Japon dimanche matin, à quelques jours du début des Jeux Olympiques.

Les matches de préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo ont réservé de sacrées surprises ces derniers jours. Evidemment, on pense à Team USA et ses deux défaites face au Nigeria et à l'Australie, mais l'équipe de France s'est elle aussi faite surprendre. S'ils en doutaient, les Bleus sont maintenant certains qu'il n'y aura aucun match facile dans le tournoi. Ils se sont inclinés (81-75) dimanche matin (en France) face au Japon.

Les Nippons étaient à domiciles et les Français peut-être pas encore totalement acclimatés, mais le constat est là. Les joueurs de Vincent Collet ont pris le bouillon en première mi-temps et sont rentrés au vestiaire avec 16 points de retard (46-30). La deuxième mi-temps a vu Nicolas Batum et ses coéquipiers recoller au score, mais jamais suffisamment pour que le pays hôte des JO ne se mette à douter.

Rui Hachimura va être une vraie menace pendant la compétition. L'ailier des Washington Wizards a inscrit 19 points face aux Bleus, pendant qu'Evan Fournier tentait de sonner la charge tricolore. Les Bleus ont eu beau se montrer plus adroit à la finition, les Japonais n'ont perdu que 6 ballons et montré beaucoup de sérénité et de justesse.

Pour rappel, le Japon sera dans le groupe C lors du tournoi olympique, avec l'Argentine, l'Espagne et la Slovénie. Un groupe de la mort, en somme. Les Bleus, eux, affronteront les Etats-Unis, la République tchèque et l'Iran.