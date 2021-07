Vendredi, une rumeur a circulé avec insistance : Damian Lillard va demander son trade des Portland Trail Blazers dans les jours à venir. Un bruit de couloir pas franchement étonnant car le meneur se montre insatisfait de la situation dans l'Oregon depuis plusieurs semaines.

Lassé par les échecs successifs de son équipe et par le manque de compétitivité du groupe autour de lui, le natif d'Oakland a affiché sa frustration à plusieurs reprises. Au point de réclamer un trade auprès de ses dirigeants ? Pas encore...

Car présent devant les médias avec Team USA, Lillard a pu répondre à cette rumeur. Et si le joueur de 31 ans n'a pas demandé son départ pour le moment, il reste particulièrement flou sur ses intentions. L'objectif ? Mettre la pression sur les Blazers pour une vraie révolution au sein de l'effectif.

"Je me suis réveillé avec ces rapports, mais ce n'est pas vrai. Je vais commencer par dire que ce n'est pas vrai. On dit beaucoup de choses, mais cela ne vient pas de moi. Je n'ai pas pris de décision ferme sur ce que sera mon avenir. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte.

Je ne dis pas que Chauncey ne peut pas changer notre équipe et la rendre plus forte. Mais je pense que si vous regardez notre équipe telle qu'elle est, je ne vois pas comment vous pouvez dire 'c'est une équipe de champions, nous avons juste besoin d'un nouvel entraîneur'.

Pour l'instant, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. Ce que je peux dire, c'est que mes intentions et mon cœur ont toujours été de porter l'uniforme des Trail Blazers pendant toute ma carrière. Mais je pense qu'avec le temps, vous voulez tout gagner.

Et je veux tout gagner dans un uniforme des Trail Blazers. Mais nous devons tous faire des progrès dans ce sens. La meilleure façon de le montrer, c'est d'être plus pressant sur ce que sera notre prochaine étape et sur la façon d'aller de l'avant.

Nous ne sommes pas une mauvaise équipe, nous sommes une équipe gagnante. Nous avons un super environnement, nous avons une super ville, nous avons de super fans, il y a beaucoup de choses positives.

Je pense simplement que nous avons atteint un point où il faut se dire : OK, ce n'est pas suffisant. Voulons-nous vraiment tout gagner ? Est-ce que c'est ce que nous visons ? Nous devons faire des choses pour le montrer.

Nous devons mettre de l'action derrière ça. Ce désir de gagner à ce niveau - c'est la seule chose que je veux depuis tout ce temps", a fait savoir Damian Lillard.