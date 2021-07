Damian Lillard pourrait demander à être tradé dans les jours à venir !

Au centre de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, Damian Lillard a-t-il disputé sa dernière saison sous le maillot des Portland Trail Blazers ? Selon de nouveaux bruits, il pourrait demander un trade.

C’est ce que révèle Henry Abott, de True Hoop :

« Une source proche de Lillard dit désormais que, dans les jours à venir, il prévoit de demander un trade. »

Des propos qui ne font que renforcer une rumeur qui date de la fin juin. Chris Haynes, insider proche du joueur, avait expliqué qu’il pourrait demander à partir. On ne savait pas alors s’il s’agissait d’une véritable info ou d’un moyen pour le meneur de mettre un coup de pression.

Ce serait en tout cas un véritable séisme si Damian Lillard venait à demander à partir. Parce que ça fait maintenant 9 ans qu’il évolue aux Portland Trail Blazers. Depuis le début de sa carrière. Parce qu’il fait partie de ces joueurs qui ont toujours refusé la facilité pour aller chercher un titre. De ces joueurs qui veulent absolument gagner avec leur équipe de cœur.

Sauf qu’il semble depuis quelques semaines que son idylle avec sa franchise de toujours a pris coup dans l’aile. Et pas uniquement parce que Portland s’est largement fait dominer au premier tour par les Nuggets. Et ce malgré quelques perfs irréelles de Dame, dont l’une des perfs offensives les plus incroyables de l’histoire de la ligue. 55 pts à plus de 70% (à mi-distance comme à 3-pts, ainsi que 90% sur la ligne) et 10 assists, en vain.

Damian Lillard et les Blazers, fin de l'histoire d'amour ?

Damian Lillard n'apprécie bien évidemment pas de n’avoir participé qu’à une Finale de Conférence en 8 participations aux playoffs. L’incapacité de la franchise à mieux l’entourer doit forcément lui peser.

Mais il semblerait que ce soit aussi et surtout tout ce qui s’est passé depuis l’élimination qui ait eu raison de sa patience. Et de sa fidélité ? Après le licenciement de Terry Stotts, le processus de recherche d’un nouveau coach a été plus que compliqué. Surtout qu’on sait désormais que l’équipe n’a pas réellement enquêté à fond sur l’affaire Chauncey Billups, le nouveau coach.

Et alors que sa loyauté aux Blazers est en grande partie due à une relation forte avec les fans, il n’a pas du tout apprécié être pris à partie par une partie ce public qui lui a reproché d’avoir milité pour Chauncey Billups ou Jason Kidd. Ce dernier ayant également subi les foudres des fans de l’Oregon pour avoir plaidé coupable de violence domestique en 2001.

Entre ces histoires et l’incapacité de la franchise à monter une équipe plus compétitive, Damian Lillard pourrait donc vouloir changer d’air.

Et, vu le niveau du bonhomme, à bouleverser l’équilibre des forces de la NBA.

Les prétendants déclarés

Bien évidemment, pas mal d’équipes seraient prêtes à bondir sur l’occasion. Plusieurs noms de franchise sont apparus dans les médias US depuis le papier de Chris Haynes fin juin :

Les Sixers veulent Damian Lillard