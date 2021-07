Difficile de connaître exactement l’état des relations entre Damian Lillard et les Blazers. Mais les Golden State Warriors sont à l’affût.

Avec celui de Ben Simmons, Damian Lillard est l’autre gros nom le plus entendu dans les rumeurs de trades ces derniers temps. Et logiquement, plusieurs équipes aimeraient bien le faire venir. Parmi elles, une paraît plus surprenante que les autres : les Golden State Warriors.

Avec notamment Stephen Curry et Klay Thompson, les Warriors sont plutôt armés niveau scoring en périphérie. Surtout que les deux évoluent dans le backcourt, tout comme Damian Lillard.

Pourtant, Golden State a déjà commencé à réfléchir à l’idée en interne. Selon Anthony Slater, de The Athletic, la franchise californienne a déjà discuté de ce qu’il ferait si les Portland Trail Blazers venaient à vouloir trader leur star :

« Ils passeraient un coup de fil. Et ils ont déjà discuté de l’idée en interne, comme tous les contenders à mon avis, vu la fumée qui s’élève à Portland. »

La fumée, pour rappel, c’est un papier de Chris Haynes de fin juin indiquant que Damian Lillard pourrait avoir envie de quitter les Blazers. En cause, le processus de sélection du nouveau coach et l’incapacité de la franchise à monter une équipe qui peut lutter pour le titre. Ce qui serait un vrai changement de position pour le joueur qui a toujours dit qu’il ne quitterait pas l’Oregon pour aller chercher une bague.

Damian Lillard tenté de demander son transfert de Portland ?

A noter qu’il ne s’agissait pas d’un article d’un journaliste avec des sources fumeuses. Haynes est un inciter très proche du joueur. En attendant, s’il n’a pas digéré la défaite en playoffs, Dame a tenu à calmer les rumeurs.

Mais si la situation venait à se dégrader, les Golden State Warriors seraient donc un candidat très sérieux. D’autres équipes, à l’image des Knicks ou des Sixers, pourraient être sur les rangs. Mais selon Slater, GS pourrait proposer la meilleure offre. Le package pourrait comprendre James Wiseman et les choix #7 et #14 de la Draft 2021. Andrew Wiggins et des futurs premiers tours pourraient également intégrer l'offre.

On est encore loin d’un retour du meneur dans sa ville natale d’Oakland. Mais un trio Stephen Curry, Klay Thompson et Damian Lillard serait aussi intrigant que potentiellement flippant.

