Zach LaVine sent une vraie montée en puissance

Les Chicago Bulls vont-ils retrouver des couleurs ? Après un début de saison difficile, la franchise de l'Illinois tente de relever la tête. On peut d'ailleurs réaliser un constat similaire pour Zach LaVine. Après son opération du genou, l'arrière a eu du mal à remettre la machine en route.

Mais cette nuit, il a réalisé sa meilleure performance de la saison pour battre les Detroit Pistons (132-118) : 43 points à 15/20 aux tirs. Un match référence pour retrouver de la confiance ? De son côté, l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves sent une montée en puissance depuis plusieurs semaines.

"Il faut regarder mes 10 ou 15 derniers matches. Je me sens vraiment bien. Je fais le maximum pour pouvoir jouer tous les jours. Je me repose, je récupère et je me sens plutôt bien", a assuré Zach LaVine face à la presse.