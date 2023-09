Zagars, la révélation du Mondial finit sur une masterclass et un record !

La Lettonie n'a fini "que" 5e de la Coupe du monde 2023, mais la révélation du tournoi porte ses couleurs. Arturs Zagars, 23 ans, bourreau des Bleus, de l'Espagne et encore de la Lituanie samedi, s'est fait un nom aux yeux du monde en cette fin d'été. Toujours free agent, mais bientôt ardemment courtisé, l'ancien joueur de Badalone a terminé son récital par une performance tout bonnement historique.

Alors que les Lettons ont disposé (98-63) de la Lituanie pour boucler un tournoi magnifique pour eux, Zagars s'est offert le record de passes décisives sur un match de Coupe du monde : 17 assists, ni plus, ni moins.

Dimes on deck for Arturs Zagars 💯

17 AST for the Latvian guard as he breaks the #FIBAWC single game assist record! pic.twitter.com/gx2zyEygna

