Zaila Avant-Garde, 14 ans, est une prodige du basket… et de l’orthographe

Zaila Avant-Garde est un phénomène. Tout sourit à l'adolescente de 14 ans, génie de l'orthographe et grand espoir du basket féminin.

Zaila Avant-Garde n'a que 14 ans, mais elle est en train de devenir un phénomène de société et du sport aux Etats-Unis. La jeune fille de Louisville dans le Kentucky n'a pas seulement le nom le plus classe de l'histoire. Ce qu'elle a déjà réalisé à son âge et ce qu'elle semble en mesure de faire par la suite est exceptionnel.

Zaila vient de remporter le championnat national d'orthographe - les fameux concours spelling bee, très populaires aux Etats-Unis chez les adolescents et diffusés sur les chaînes nationales - et les 50 000 dollars qui vont avec. Il s'agit d'une première pour une Afro-Américaine, 85 ans après que MacNolia Cox, une jeune noire, ait atteint la finale sans avoir le droit de résider dans le même hôtel que ses concurrentes. Une belle histoire, donc, mais quel rapport avec le basket, direz-vous ?

Zaila Avant-Garde n'est pas uniquement douée pour épeler les mots les plus compliqués de la langue anglaise. Elle est aussi considérée comme une prodige du basketball.

Originaire de Harvey, en Louisiane, Zaila rêve de devenir une star WNBA et de coacher un jour en NBA. Sur le strict plan technique, l'objectif paraît tout à fait atteignable. On parle d'une adolescente qui détient trois marques dans le Guinness des records pour sa faculté à dribbler avec plusieurs ballons en même temps.

En matière de ball handling, Avant-Garde porte plutôt très bien son nom de famille, comme cette vidéo vous le confirmera. En termes de vitesse et de maîtrise des appuis, c'est déjà extrêmement impressionnant.

Scripps National #SpellingBee champion Zaila Avant-garde CAN HOOP TOO 👀👀👀👀 She’s 13. pic.twitter.com/FkOEPrZ2wk — Greydy (@GreydyDiaz) July 9, 2021

Elle a impressionné Sue Bird

Sur le terrain, lors de vrais rencontres, Zaila Avant-Garde ne craint personne non plus. Une vidéo de ses highlights a estomaqué la légende Sue Bird.

Prospect d'élite en middle school, l'adolescente est d'ores et déjà suivie par plus de 10 000 personnes sur Instagram et ce nombre risque de grandir après ses exploits orthographiques diffusés sur ESPN. Ils seront tous suspendus désormais à ses choix sportifs, notamment quand elle devra choisir entre les meilleurs universités du pays pour tracer son chemin vers une carrière professionnelle.

Une chose est sûre : on n'a pas fini d'entendre parler de Zaila Avant-Garde.

Zaila Avant-Garde dribble avec plusieurs ballons

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🔮 Zaila Avant-garde (@basketballasart)

