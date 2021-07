Zhang Ziyu, 14 ans et 2,26m, le nouvel espoir de la Chine

Depuis la retraite prématurée de Yao Ming, la Chine se cherche une nouvelle icône mondiale du basket. L'équipe nationale n'est plus ce qu'elle était depuis que le pivot des Houston Rockets a raccroché et aucun grand talent local n'est parvenu à rejoindre la NBA depuis Zhou Qi en 2018. La nouvelle étoile du basket chinois pourrait bien s'appeler Zhang Ziyu.

A seulement 14 ans, Zhang Ziyu mesure 2,26m, soit 8 de plus que Victor Wembanyama par exemple... Plot twist comme dans Mulan : Zhang Ziyu est une jeune fille. Elle vient de compiler 42 points, 25 rebonds et 6 contres en finale de la ligue chinoise en U15, dans une partie où son gabarit a UN PEU fait la différence.

A 2.26-meter tall Chinese girl’s dominant performance during the women’s final in China’s U15 National Basketball League drew anticipation from netizens who expect her to become the next Chinese basketball superstar, like #YaoMing. https://t.co/Snc8HKManj pic.twitter.com/h4v2tSclMj

— Global Times (@globaltimesnews) July 15, 2021