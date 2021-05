Victime d'une blessure à un doigt, Zion Williamson ne verra sans doute plus les parquets dans cette fin de saison

Il sera bientôt l'heure de faire un bilan des troupes. À une poignée de matches de la fin de cette saison régulière, on observe néanmoins de grosses tendances. Sans parler des Lakers, qui filent tout droit vers le play-in, les Pelicans des Zion Williamson ont une bonne tête de banane de l'année.

Défaits des deux petits points contre Philly, New Orleans doit désormais espérer plus qu'un miracle pour rattraper San Antonio à la 10e place. Ils ont même de grandes chances d'avoir un moins bon bilan que l'an passé. Et pour couronner le tout, leur pépite va sans doute rester sur le côté pour les 5 derniers rendez-vous de l'exercice.

En effet, on a appris que Zion Williamson s'était fracturé un doigt de la main droite. La franchise n'a pas communiqué sur la durée exacte de son indisponibilité, mais il est clair qu'aucun risque ne sera pris d'ici le 16 mai, date de leur dernière rencontre. Surtout dans un contexte de quasi éliminé.

Mais cette blessure n'a pas vraiment été très bien reçu dans les hautes sphères de l'équipe. En particulier chez le GM David Griffin qui a lancé un bon tacle à la gorge de la NBA.

"Je suis vraiment frustré parce que c'était évitable. Nous avons dit à la NBA par tous les moyens, notamment en leur envoyant une vidéo, que la manière dont Zion était arbitré pouvait finir par une blessure", explique-t-il. "Il a été mutilé toute la saison dans la peinture, au point où les joueurs se sont dit 'je vais continuer à la frapper parce qu'ils ne sifflent pas'. Il est le joueur le plus maltraité depuis Shaq. C'était flagrant et horrible à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui."

Celui qu'on cité régulièrement comme une réincarnation du légendaire pivot est-il vraiment lésé par les arbitres ? Il est en tout cas le 4e joueur qui tire le plus de lancers dans cette ligue...

