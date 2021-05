La preuve que Zion Williamson est la réincarnation du Shaq

Quand il allait au cercle, personne ne pouvait arrêter Shaquille O’Neal. Des décennies plus tard, Zion Williamson fait souffrir les défenses de la même manière. La comparaison s’arrête là. Quoique non, pas tout à fait. Le jeune Shaq, pour ceux qui s’en souviennent, était un monstre athlétique taillé dans la même roche que l’intérieur des New Orleans Pelicans. Mais avec quinze centimètres de plus.

Bien que sophomore, et donc au tout début de sa carrière, Big Z fait déjà l’effet d’un TGV lancé à pleine vitesse quand il fonce au panier. Et comme la glorieuse légende des Los Angeles Lakers, il n’y a aucune défense en mesure de l’empêcher de finir au cercle. La preuve : il a déjà marqué… 435 layups ! Si le chiffre ne vous parle pas, sachez que le deuxième de ce classement n’est autre que Giannis Antetokounmpo avec 243 unités. Presque deux fois moins.

Et le Greek Freak a lui aussi été comparé à O’Neal pour sa capacité à détruire les raquettes. Notons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas de mettre ces joueurs sur un pied d’égalité. Juste souligner une similitude plus ou moins forte. Avec son gabarit, avec sa puissance, Zion Williamson dégage quelque chose qui le rapproche du Shaq, même si ça peut déplaire aux puristes. C’est une force de la nature. Là encore, ça fait penser au… bref, vous avez compris.

