Zion Williamson à nouveau opéré ? On ne le verra pas cette saison…

La saison des New Orleans Pelicans n'est pas complètement terminée, grâce à la possibilité d'accrocher une place pour le play-in tournament. Dans cette optique, on se demandait si Zion Williamson pouvait être une plus-value intéressante pour la fin de saison en cas de retour. New Orleans a quasiment tiré un trait définitif sur cette possibilité. Selon Christian Clark, le beat writer de NOLA News, le pied droit du jeune All-Star n'est toujours soigné et une nouvelle opération serait envisagée dans les prochaines semaines pour tenter de régler le problème d'ici la saison prochaine.

En attendant, Zion Williamson est très discret après avoir fait des apparitions à l'entraînement et autour des matches des Pelicans en fin d'année. Les commentaires et critiques sur son poids et sa condition physique l'ont visiblement incité à opter pour une plus grande discrétion.

Espérons que cette approche lui permette de se soigner correctement et de revenir en pleine forme pour la saison 2022-2023. Une NBA avec Zion, surtout avec des Pelicans qui viseront forcément mieux en 2023, c'est quand même nettement plus excitant.

