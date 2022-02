Zion Williamson et Ja Morant, le duo rêvé par les Pelicans en 2019

Lors de la Draft NBA 2019, les New Orleans Pelicans avaient un rêve : associer Zion Williamson et Ja Morant en NBA.

Lors de la Draft NBA 2019, les New Orleans Pelicans ont réalisé le choix logique au #1 pick : Zion Williamson. Présenté comme un phénomène, l'intérieur suscitait (suscite toujours malgré ses problèmes physiques) de très grosses attentes.

Sur cette cuvée, la franchise de la Louisiane disposait également du #4 pick. Ce choix, obtenu via le trade d'Anthony Davis aux Los Angeles Lakers, a été finalement envoyé aux Atlanta Hawks. Mais initialement, les Pelicans voulaient s'entendre avec les Memphis Grizzlies pour récupérer le #2 pick.

L'objectif ? Sélectionner Ja Morant ! D'après les informations du journaliste de NOLA.com Christian Clark, la direction de New Orleans rêvait d'associer Williamson à Morant en NBA. Un duo très prometteur et surtout complémentaire.

De plus, les deux talents avaient déjà noué une excellente relation ! En AAU, ils ont semé la terreur en Caroline du Sud quand ils étaient plus jeunes. Et visiblement, les Pelicans avaient entendu parler du potentiel de cette association.

Mais les Grizzlies avaient également décelé le talent de Morant. Ils ont donc refusé toutes les offres. Quand on voit l'évolution de Ja Morant, New Orleans peut nourrir de gros regrets. En attendant le retour de Zion Williamson, toujours bloqué à l'infirmerie...

