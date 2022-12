Zion Williamson a un côté “Charles Barkley MVP”

Dans l'épisode de cette semaine de notre podcast, on a beaucoup parlé des New Orleans Pelicans et de Zion Williamson. Le niveau du jeune All-Star de NOLA est l'une des raisons pour lesquelles l'équipe est en tête de la Conférence Ouest et vrai outsider pour le titre.

Dans cet extrait, Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel donnent tour à tour leur avis sur Zion et sur ce que leur évoque ce début de saison canon de l'ancien Dukie.

Podcast #68 : Zion Williamson et les Pelicans sèment la terreur