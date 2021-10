Sur le plan collectif, Zion Williamson connait un début de carrière mitigé aux New Orleans Pelicans. Malgré des ambitions à l'Ouest, cette franchise a du mal à les assumer. Et le jeune talent, malgré ses absences pour des pépins physiques, n'a pas à rougir de ses performances individuelles.

Mais chez les Pelicans, il a, pour l'instant, connu une vraie instabilité avec 3 entraîneurs au moment de débuter sa 3ème saison en NBA. Malgré cette situation, le #1 pick de la Draft 2019 se sent bien à New Orleans.

"New Orleans, j'aime être ici. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que j'aime New Orleans. Il s'agit d'une ville parfaite pour moi. Je suis un mec plutôt discret dans la vie de tous les jours.

Je n'en fais pas trop, donc cette ville me convient parfaitement", a fait savoir Zion Williamson pour la radio Sirius XM.