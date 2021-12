Zion Williamson va encore frustrer les fans des Pelicans

Zion Williamson est un sacré phénomène et ça s’est vu à chacun de ses passages sur le terrain depuis son arrivée en NBA. Le problème, c’est qu’ils ont été trop peu nombreux. En effet, l’intérieur des New Orleans Pelicans passe plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets. Ses débuts se font d’ailleurs toujours attendre cette saison. Et il faudra encore être patient.

En effet, sa franchise vient d’annoncer que le jeune homme allait stopper provisoirement les entraînements en cinq contre cinq. Pas vraiment une rechute mais un pied forcément gonflé après une telle opération. Ça reste un retour en arrière. Et ça prolonge du même coup son indisponibilité.

No doubt this is bad news for Zion and the Pels. This will probably add a few more weeks to his return timeline. But it could’ve been worse. https://t.co/vZ0WRlvtKo

— Will Guillory (@WillGuillory) December 2, 2021