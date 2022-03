Zion Williamson claque un rider torse nu et semble aller bien !

Zion Williamson s'est filmé à l'entraînement en train de dunker avec ses nouvelles chaussures au pied et sans énorme surpoids apparent.

On sait depuis cette semaine que Zion Williamson ne jouera pas cette saison, sauf énorme surprise, même si les New Orleans Pelicans décrochent une place pour le play in tournament et les playoffs. Néanmoins, les dernières nouvelles étaient rassurantes, puisque le pied de l'intérieur All-Star est annoncé en bonne voie de guérison, avec la capacité de supporter du poids, ce qui n'était pas le cas ces derniers mois.

Cela avait même poussé Zion à subir une nouvelle opération l'empêchant de faire son comeback. Les rumeurs sur son peu d'entrain à l'idée de porter à nouveau le maillot des Pelicans s'en étaient logiquement suivies...

Zion Williamson est bien à New Orleans en ce moment. Il est présent sur les matches à domicile pour suivre et encourager ses partenaires. Mieux : il s'entraîne et se laisse filmer ! Cette vidéo parue mardi montre l'ancien phénomène de Duke en train de claquer un rider torse nu avec une paire de Zion 2, le nouveau modèle de sa chaussure, aux pieds.

L'image est fugace et on n'a pas trop le temps d'analyser le corps de l'intérieur des Pelicans, mais c'est déjà une preuve que son retour est en marche et qu'il est toujours capable de faire des choses anormales pour les autres mais banales pour lui.

Il faudra attendre la saison prochaine pour revoir Zion Williamson en action, lui qui est éligible pour une prolongation de contrat juteuse cet été.

