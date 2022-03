Les New Orleans Pelicans sont bien partis pour disputer le play-in tournament. En revanche, ils le feront sans Zion Williamson. Selon Shams Charania de The Athletic, l'intérieur All-Star ne sera ni de retour pour l'un des 11 derniers matches de saison régulière, ni pour le barrage et les éventuels playoffs.

Les nouvelles sont plutôt rassurantes quant à la guérison de son pied néanmoins. Zion, opéré une deuxième fois il y a quelques semaines, recommence à travailler sur le terrain, shoote en position stationnaire et peut supporter du poids sur le pied où il a subi l'opération.

Les doutes sur son envie de poursuivre l'aventure avec New Orleans - incarnés par le temps qu'il a mis à saluer la nouvelle recrue CJ McCollum et à rentrer en Louisiane après sa convalescence à Portland - se dissipent doucement. Zion Williamson était présent lors des derniers matches de son équipe à domicile et est décrit comme "enthousiaste".

Pour rappel, l'ancien joueur de Duke et n°1 de la Draft 2019 est susceptible de signer une prolongation de contrat durant l'été.

Il en va de même pour Damian Lillard, même si cela faisait encore moins de doutes vu que ces derniers ont sorti le tank de compétition pour terminer la saison après le trade de CJ McCollum.

