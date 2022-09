L'un des gros enjeux de la saison à venir en NBA sera la capacité de Zion Willamson à reprendre sa trajectoire vers la grandeur. Trop souvent blessé depuis ses débuts dans la ligue, le jeune intérieur des New Orleans Pelicans a suscité la crainte la saison dernière en donnant l'impression d'être très loin de sa meilleure condition physique.

Cette période est révolue. Zion a passé toute l'intersaison à travailler sur tout ce qui touche de près ou de loin à son corps avec son préparateur personnel Jasper Bibbs. Ce dernier a raconté à The Athletic tout ce qu'il avait bossé avec le jeune All-Star et le résultat impressionnant obtenu.

"On s'est concentré sur son poids et sa masse graisseuse, tout en maintenant et en améliorant sa flexibilité, sa force et sa puissance. Plus il a de poids, plus cela met de pression sur son corps. On a donc travaillé sur l'aérobie et l'anaérobie en rapport avec le basket.

L'un de nos buts était de permettre à Zion de retrouver les capacités athlétiques qui étaient les siennes avant sa blessure. Dans le même temps, il a progressé athlétiquement et je pense réellement qu'il est un meilleur athlète qu'auparavant. Quand vous le verrez sur le terrain, je pense que vous serez d'accord.

Personne, à ce stade de sa carrière, n'est capable de s'améliorer autant au niveau de sa condition et de son corps sans fournir une quantité de travail gigantesque. Il s'est dévoué à ça tous les jours pendant l'été en se levant à 5 heures du matin pour des séances, puis en revenant à 7 heures pour d'autres séances.

Il était réglé comme du papier à musique. La clé était de le faire adhérer au plan, de lui montrer que cela marchait et qu'il en voit les résultats".