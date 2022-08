Zion Williamson s’inspire de Naruto pour revenir au top

Zion Williamson semble apaisé et prêt à reprendre son ascension, après des mois de doute et de flou autour de son avenir et de sa condition physique. Sous contrat longue durée avec les New Orleans Pelicans, le jeune All-Star va débarquer dans cette saison 2022-2023 avec beaucoup d'ambition et, a priori, dans la meilleure forme de sa jeune carrière. Mais avant de suer au training camp et de faire son retour sur le terrain en pré-saison, Zion prend un peu de bon temps. Ces derniers jours, il était ainsi au Comic Con de San Diego pour assister à un panel autour de son manga préféré : Naruto.

Si vous voulez comprendre à quel point Zion Williamson est fan des aventures du ninja de Konowa, il suffit de l'écouter s'inspirer de l'oeuvre de Masashi Kishimoto. Dans un entretien avec GQ, l'ancien Dukie a ainsi comparé sa période d'absence et la reprise de ses entraînements avec un épisode de la vie de Naruto.

"Pendant un temps, personne n'a pris Naruto au sérieux. Puis il est parti s'entraîner avec Jiraiya et il est revenu à 16 ans en étant le meilleur".

Le Jiraiya de Zion Williamson est, de son propre aveu, son beau père Les Anderson, avec lequel il collaborer professionnellement depuis des années.

"Mon beau-père m'a toujours dit que même si je ne m'en rendais pas encore compte, il viendrait un moment où le monde allait me voir. Je ne comprenais pas ça et je lui demandais souvent pourquoi il avait autant confiance en moi. A 16 ans, l'attention s'est portée sur moi et je me souviens m'être dit que c'était fou et que c'était arrivé exactement de la même manière pour Naruto. J'ai dû accepter le fait que peu importe ce que diront les gens, je ne dois jamais oublier qui je suis et resté fidèle à ça. C'est ce que Naruto a fait et c'est ce que je fais".

Si Zion reste fidèle à lui-même, mais avec les blessures en moins, ce sera une excellente nouvelle pour les Pelicans. Lors de sa saison All-Star, il tournait quand même à 27 points et 7 rebonds de moyenne à 61%. Avec les progrès entrevus du côté de New Orleans, même en son absence, le cocktail peut être détonant.

