Zion Williamson est prêt, le retour approche !

Le moral est bon chez les New Orleans Pelicans. Non seulement la franchise va un peu mieux ces derniers temps et vient de remporter ses deux derniers matches, notamment contre Utah vendredi, mais elle vient d'annoncer une bonne nouvelle. Zion Williamson est prêt !

Absent depuis le début de la saison à cause d'une opération au pied survenue au cours de l'été, l'intérieur All-Star a été autorisé à reprendre l'intégralité des activités d'entraînement, et bientôt de match.

Zion Williamson, dont le poids a beaucoup inquiété les fans ces dernières semaines, a participé à une opposition à quatre contre quatre en tout terrain vendredi, avant le succès des siens à Salt Lake City.

Les Pelicans n'ont remporté que 5 matches sur 21 en l'absence de leur pépite, dont le retour devrait permettre à l'équipe d'être moins dépendante de Brandon Ingram et un peu plus équilibrée.

#Pelicans HC Green on Zion Williamson: Played 4-on-4 today, progressing to 5-on-5. Our first practice will be Dec. 2 - he'll be a full go then. We want him back as soon as possible - all based on how he feels, our staff, medical team and upper management on when he'll play games.

— Erin Summers (@ErinESummers) November 27, 2021