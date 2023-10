Zion Williamson, les Knicks ont pris la température…

Cet été, les New York Knicks ont pris des renseignements sur la situation de l'intérieur Zion Williamson aux New Orleans Pelicans.

Lors de cette intersaison, la situation de Zion Williamson a fait beaucoup parler. En marge de la Draft NBA 2023, il se dit que les New Orleans Pelicans ont envisagé un trade de l'intérieur. Depuis, la franchise de Louisiane a décidé d'intervenir pour démentir cette rumeur.

Et l'équipe a visiblement la volonté de persévérer, pour le moment, avec le jeune talent. Mais il existerait toujours des doutes concernant les intentions des Pelicans avec l'ex-prodige de Duke. Notamment sur le long terme.

D'après les informations du journaliste Marc Berman, les New York Knicks se montrent attentifs à cette situation ! Dès cet été, les dirigeants new-yorkais ont réalisé une approche pour prendre des renseignements.

Si Williamson devient réellement disponible, les Knicks pourraient donc tenter le coup. Par le passé, avant sa Draft, le natif de Salisbury a été annoncé, avec insistance, à NY. Et on sait que la direction de New York apprécie son profil.

Avec des atouts importants pour réaliser un mouvement majeur, les Knicks représentent l'une des équipes à surveiller dans l'hypothèse d'un mouvement majeur. Et Zion Williamson coche effectivement plusieurs cases... Reste à connaître le véritable plan de New Orleans avec lui.

Zion Williamson, rien de jamais sérieux pour un trade ?