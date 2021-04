Zion Williamson, une déclaration qui va faire rêver les fans des Knicks

Auteur d’un excellent match pour ses débuts au Madison Square Garden hier soir, Zion Williamson se sent vraiment bien à New York.

Presque deux ans après sa draft, Zion Williamson faisait enfin ses débuts au Madison Square Garden hier soir. Le sophomore s’est régalé pour sa première en compilant 34 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions. Une performance XXL de plus pour l’intérieur des New Orleans Pelicans, même si ce sont bien les New York Knicks qui l’ont emporté après prolongation (112-122). Malgré ce revers, le jeune homme affichait un (très) grand sourire aux lèvres au moment d’évoquer son ressenti sur l’ambiance dans la salle mythique de Manhattan.

*throws Molotov cocktail onto the timeline* pic.twitter.com/8pIeG2x4G5 — Kazeem Famuyide 🍎 (@Kazeem) April 18, 2021

« New York est la Mecque du basketball. J’adore jouer ici. J’étais déjà venu à la fac et c’était ma première avec les pros. Que les fans vous encouragent ou vous sifflent, l’atmosphère est incroyable. Je pense que c’est là où j’aime le plus jouer après New Orleans. »

Zion Williamson a fait dans le politiquement correct en mettant la ville de sa franchise actuelle en numéro un mais son amour pour New York et le MSG est palpable. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu’il rejoindra un jour les Knicks. Mais il se peut que l’organisation de la grosse pomme soit dans sa liste fermée une fois qu’il sera en position de se poser la question. Mais ce n’est pas pour tout de suite. Sauf séisme, Zion jouera pour New Orleans au moins sept ou huit saisons.

