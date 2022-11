Zion Williamson ne se laisse pas piéger par une question sur de la bouffe

De l’extérieur, ça peut sembler marrant de titiller les joueurs NBA sur leur poids. Avec la distance, les salaires, leur statut d’athlètes… on pourrait malheureusement « oublier » qu’il s’agit d’être humain. Poster les photos d’un Zion Williamson trop en chair, c’est tentant. Mais pour le principal intéressé, c’est évidemment blessant. Il a avoué récemment avoir très mal vécu cette période. Il se retrouvait privé de sa passion, le basket, et en plus il avait l’impression d’être moqué par la presse ou le public.

Du coup, l’intérieur All-Star des New Orleans Pelicans préfère éviter de parler de nourriture. Même quand à l’approche de Thanksgiving. Sa réponse à une journaliste qui lui demande son repas favori témoigne de la méfiance du bonhomme.

« Tu essayes de me piéger là », répond le jeune homme en gardant néanmoins le sourire. « Quelle que soit ma réponse, on va se foutre de ma gueule sur les réseaux sociaux. Donc sans commentaire. »

La journaliste n’avait pas l’air de chercher intentionnellement une réponse, elle s’est juste lancée sur le repas du jeudi, tradition forte en Amérique du Nord. Mais la réaction de Zion Williamson est compréhensible. Surtout qu’il venait de claquer 31 points lors d’une victoire contre les San Antonio Spurs. Il y avait probablement d’autres sujets à aborder.

En tout cas, ça fait plaisir de le voir revenir en forme. Il rate encore des matches mais il progresse physiquement. Il compile même 23 points et 6 rebonds de moyenne en 13 rencontres. Les Pelicans sont d’ailleurs troisièmes à l’Ouest.

