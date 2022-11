Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hornets : 101-107

Blazers @ Cavs : 96-114

Wolves @ Pacers : 115-101

Kings @ Hawks : 106-115

Mavs @ Celtics : 112-125

Wizards @ Heat : 105-113

Nets @ Raptors : 112-98

Bulls @ Bucks : 118-113

Nuggets @ Thunder : 131-128, après prolongation

Pelicans @ Spurs : 129-110

Pistons @ Jazz : 125-116

Clippers @ Warriors : 107-124

---

- L'affiche entre Boston et Dallas s'est transformée en duel entre Jayson Tatum et Luka Doncic. Si le Slovène a fini avec une plus grosse ligne de stats (42 points, 9 passes, 8 rebonds), c'est bien Tatum qui est sorti vainqueur pour solidifier la place de leader des Celtics au général.

Boston a dominé la rencontre et a compté jusqu'à 27 points d'avance dans le 3e quart-temps, avant que les Mavs ne réduisent petit à petit l'écart grâce à Luka. Si besoin était, Jayson Tatum (37 pts, 13 rbds) a rappelé qu'il était plus que jamais dans la discussion pour le MVP, bien aidé par Jaylen Brown (31 pts).

Après le petit coup d'arrêt contre Chicago l'autre jour, les Celtics semblent repartis pour une nouvelle série.

- La nuit a vraiment été parfaite pour les Celtics, qui ont vu Milwaukee, leur poursuivant, perdre à domicile contre les Bulls dans le même temps. Chicago semble aller beaucoup mieux et vient de battre coup sur coup les deux favoris de l'Est. Pour ce faire, il a fallu un grand DeMar DeRozan (36 pts, 8 pds) et une bonne exploitation des 20 pertes de balle des Bucks. Giannis Antetokounmpo a beau avoir fini avec 36 points, 11 rebonds et 7 passes, ce sont bien les hommes de Billy Donovan qui ont remporté ce petit derby entre voisins.

🔥 DeMar and Giannis each dropped 36 PTS and shot better than 55% FGP as they dueled in the @chicagobulls victory!@DeMar_DeRozan: 36 PTS, 4 REB, 8 AST@Giannis_An34: 36 PTS, 11 REB, 7 AST pic.twitter.com/4WYr7NKHkH — NBA (@NBA) November 24, 2022

- Toujours sans ses stars, Philadelphie a chuté à Charlotte. Si face à Brooklyn les lieutenants avaient tenu le coup, la tâche était difficile à répéter pour les Sixers, plombés par les efforts de Terry Rozier (9 de ses 22 points dans les 5 dernières minutes) dans le money time. Ce n'est que la deuxième fois que les Hornets gagnent sur leurs 13 derniers matches.

- Le calendrier est favorable aux Wolves et ils en profitent. Minnesota a glané une cinquième victoire de suite en s'imposant sur le parquet des Pacers. On était resté sur un match à 0 tir tenté pour Rudy Gobert et ça l'avait visiblement un peu chagriné. Le Français a posé 21 points et 16 rebonds, pour accompagner la montée en régime de Karl-Anthony Towns pendant la rencontre (23 pts, 11 rbds, 8 pds). Une fois n'est pas coutume, les Wolves ont très bien partagé les tâches en attaque : KAT, Rudy, McDaniels, Russell et Edwards ont tous pris entre 10 et 14 tirs chacun. Du côté des Pacers, qui ont lâché prise dans le troisième quart-temps, Tyrese Haliburton a signé son traditionnel double-double (10 pts, 14 pds, mais à 4/15), pendant que Myles Turner inscrivait 31 points.

- Le quatre à la suite pour les Cavs ! Cleveland a définitivement bien digéré sa mauvaise passe des dernières semaines pour signer un 4e succès consécutif, cette fois à domicile contre Portland. Les joueurs de JB Bickerstaff ont limité les Blazers sous les 100 points, tout en se faisant plaisir en attaque avec Donovan Mitchell (34 pts), Jarrett Allen (qui signe son record de la saison avec 24 pts), Darius Garland (24 pts, 12 pds) et Evan Mobley (10 pts, 12 rbds).

Les Cavs ont, à cette heure, le troisième meilleur bilan en NBA.

- Atlanta a mis fin à la série de 7 victoires des Kings cette nuit. Grâce notamment à Trae Young (35 pts) et à leur agressivité globale, les Hawks ont limité l'attaque la plus prolifique de la ligue à 106 points.

- Se défaire du Thunder est une tannée cette saison en NBA. Les Nuggets ont pu le constater, eux qui ont dû passer par une prolongation et compter sur un peu plus que le niveau stratosphérique de Nikola Jokic (39 pts, 10 rbds, 9 pds). En l'absence de Jamal Murray et Michael Porter Jr, ce sont Aaron Gordon (30 pts) et Bruce Brown, qui a signé le premier triple-double de sa carrière (17 pts, 13 rbds, 10 pds) qui ont épaulé le double MVP.

Les Nuggets se sont quand même fait peur, eux qui menaient de 17 points en deuxième mi-temps avant d'être rejoints sous les coups de poignard de Shai Gilgeous-Alexander (31 pts, 11 pds) et Isiah Joe, venu claquer 7 paniers à 3 points pour combler le retard et aller en prolongation.

The Joker and SGA both went for 30+ point double-doubles in their pre-Thanksgiving Day OT battle! 🃏 Jokic: 39 PTS, 10 REB, 9 AST

SGA: 31 PTS, 7 REB, 11 AST, 2 STL pic.twitter.com/nPnEZA59hp — NBA (@NBA) November 24, 2022



- Après quatre défaites de suite, Miami sort un peu la tête de l'eau. Toujours sans Jimmy Butler, le Heat a tenu le coup face aux Wizards, non sans avoir dilapidé 21 points d'avance en deuxième mi-temps. Heureusement pour les Floridiens, Tyler Herro (17 pts) a été particulièrement tranchant en fin de match avec 4 paniers à 3 points qui ont permis aux siens de reprendre l'avantage.

- Les Nets sont repartis de l'avant cette nuit en allant s'imposer à Toronto. Kevin Durant n'était pourtant pas dans un grand soir et a fini avec 12 petits points au compteur. C'est le soir que Kyrie Irving avait choisi pour prendre la relève en attaque et ses 29 points (19 dans le seul 3e quart-temps) ont été précieux, au même titre que les 15 points de Royce O'Neale (qui n'avait jamais marqué 5 paniers extérieurs en NBA) et les 14 points de Ben Simmons.

Malgré cette petite nuit au scoring, KD est devenu le 18e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, devant Kevin Garnett.

Kyrie Irving dropped 29 PTS in just 28 minutes of action in the @BrooklynNets win! #NetsWorld 🏀 29 PTS (11/16 FGM) | 5 3PM pic.twitter.com/uIx8RT1QL8 — NBA (@NBA) November 24, 2022

- Ce n'était "que" San Antonio, en roue libre et avec désormais 6 défaites de suite, en face mais Zion Williamson et les Pelicans ont dominé leur sujet de A à Z cette nuit. Zion a été sans pitié pour rouler sur défense texane et a réalisé sa meilleure marque de la saison au scoring (32 points) en prenant également 11 rebonds au passage. NOLA a toujours été devant au tableau d'affichage et peut désormais se vanter d'avoir le deuxième meilleur bilan de l'Ouest à égalité avec les Nuggets.

- Si NOLA a grimpé les échelons, c'est aussi parce que Utah s'est loupé à domicile contre Detroit. Le Jazz ne s'est pas assez méfié des Pistons, qui venaient pourtant déjà de surprendre Denver. Comme un symbole, c'est l'ancien joueur d'Utah Bojan Bogdanovic (23 pts) qui a fait le plus de mal à son ancienne équipe, mais à l'image du dernier match, il a reçu le soutien de Kevin Knox (21 pts avec 6 paniers extérieurs), d'Alec Burks (18 pts) et de Marvin Bagley (19 pts à 9/10).

Killian Hayes était titulaire mais n'a pu jouer que 17 minutes (2 points et 3 passes à 1/5) avant de se blesser au mollet.

- Les Warriors sont presque revenus à l'équilibre au niveau du bilan après leur victoire à domicile contre les Clippers. Une fois n'est pas coutume, c'est Andrew Wiggins qui a été le plus tranchant et le plus productif côté Golden State, avec 31 points et deux paniers à 3 points de suite qui ont quasiment plié l'affaire dans le 3e quart. Stephen Curry (22 pts) et Klay Thompson (18 pts) ont apporté 40 points à deux après un match de repos.