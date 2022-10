Zion Williamson, une période très difficile loin des parquets…

Sans surprise, le jeune talent des New Orleans Pelicans Zion Williamson a mentalement mal vécu sa longue période d'indisponibilité.

Pendant un an et demi, Zion Williamson n'a pas disputé le moindre match en NBA. Freiné dans sa progression par un physique trop fragile, l'intérieur des New Orleans Pelicans a dû ronger son frein pendant l'intégralité de l'exercice 2021-2022.

Affûté sur cette pré-saison, l'ancien de Duke semble prêt à prendre sa revanche. Pour autant, cette longue période loin des parquets l'a marqué. A l'occasion d'un entretien accordé à Sports Illustrated, Williamson a accepté de revenir sur ses difficultés.

"J'étais vraiment dans une période sombre à ce moment-là car je ne pouvais tout simplement pas jouer au basket. Je me retrouvais simplement limité à des exercices de rééducation. Et ensuite voir la réaction du monde ? Ça m'a demandé beaucoup. J'avais une grosse charge mentalement... Et même sur cette période, j'étais en rééducation, je me disais dans ma tête : 'mec, dans deux semaines, tu vas pouvoir rejouer'. Puis je n'ai pas pu", a raconté Zion Williamson.

En effet, le jeune homme de 22 ans a eu la malchance de connaître des rechutes. Une épreuve difficile à traverser, surtout avec les immenses attentes autour de lui. Mais désormais, Zion Williamson, très affûté, semble prêt à prendre sa revanche.

Zion “a faim” et “veut détruire tout le monde”, ça promet !