Zion Williamson proche du retour, mais dans quel état ?

Les New Orleans Pelicans vont mal, mais une bonne nouvelle semble se trouver au bout du tunnel de ce début de saison cauchemardesque. La franchise a annoncé mardi que Zion Williamson était autorisé à reprendre l'entraînement avec contact sous certaines conditions, avant de se mélanger à ses coéquipiers pour des séances classiques dans quelques jours.

Le retour du phénomène de Caroline du Sud, sélectionné pour le All-Star Game en 2021 dès sa deuxième saison en NBA, n'est pas loin. Seulement, on peut légitimement se demander dans quel état se trouvera Zion à son retour. Opéré du pied pendant l'intersaison et visiblement loin de son poids de forme au moment de la reprise, l'intérieur de 21 ans a travaillé physiquement pour préparer son comeback.

Gestion de Zion, recrutement, altercation... David Griffin sur un siège éjectable ?

Les critiques ont été nombreuses, autant sur l'hygiène alimentaire de Zion Williamson que sur le laxisme manifeste des Pelicans à son égard. Maintenant que le retour n'est plus très loin, l'intéressé va avoir l'occasion de montrer que son corps et son poids ne sont pas des problèmes et qu'il va pouvoir aider NOLA à inverser la tendance autant que possible.

Le General Manager David Griffin n'est pas dans une situation très confortable et serait même sur la sellette. Nul doute qu'il doit attendre de pied ferme les premiers pas de celui qu'il a drafté en première position de la Draft à son arrivée il y a 2 ans.