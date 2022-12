Zion Williamson de retour pour les Pelicans

Il n’aura eu le temps de manquer ni à son équipe ni à ses fans. Après deux matches d’absence à cause du protocole sanitaire, Zion Williamson n’est plus listé sur l’Injury Report des Pelicans. Une excellente nouvelle pour New Orleans, sur le point de retrouver son franchise player.

L’ailier est bien parti pour jouer ce lundi, face aux Pacers, d’après Andrew Lopez d’ESPN. Les arceaux de la Gainbridge Fieldhouse n’ont qu’à bien se tenir. Le premier choix de la draft 2019 est dans une forme olympique depuis la reprise.

Cette saison, Zion Williamson affiche des moyennes de 25,2 points, 7,2 rebonds et 4,7 passes à 60,3% au tir. Il est le visage d’une équipe des Pelicans redoutable, actuellement 2e à l’Ouest avec un bilan de 20-12 — à égalité avec les Grizzlies. Sans lui, le collectif a d’ailleurs montré sa profondeur avec 5 victoires pour 2 défaites sur les confrontations qu’il a manqué.

New Orleans ne sera toutefois toujours pas à pleine puissance face à Indiana, puisque Brandon Ingram reste absent. Blessé à l’orteil, il ratera ainsi sa 14e rencontre consécutive. Larry Nance, qui n’a pas pu disputer les deux derniers matches, est également incertain ce lundi.

Zion Williamson, ce « monstre » qui porte les Pelicans